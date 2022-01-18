كاس إفريقيا للأمم : حسابات وفرضيات تاهل منتخب الجزائر للدور المقبل

بات المنتخب الوطني الجزائري لكرة القدم حامل اللقب وبطل العرب مجبرا على تحقيق الفوز في المواجهة الثالثة التي تجمعه يوم الخميس المقبل بمنتخب كوت ديفوار بملعب جابوما بدوالا على الساعة ال00ر 17, من اجل بلوغ الدور ثمن النهائي من مسابقة كاس امم افريقيا لكرة القدم المقامة بالكاميرون من 9 جانفي الى 6 فيفري.

ويذكر ان نتيجة التعادل أو الخسارة للمنتخب الوطني الجزائري ستحرمه من التأهل إلى ثمن النهائي.

وتبقى احتمالات التأهل مرهونة بالمعايير التي حددها الاتحاد الافريقي لكرة القدم, خاصة في المادتين ال74 و 75 المتعلقتين بحالة تعادل منتخبين أو ثلاثة في عدد النقاط في مجموعة واحدة.

و في كل الأحوال وقبل الخوض في حسابات واحتمالات معقدة, يتعين على حامل اللقب الإفريقي تحقيق الفوز في هذه المقابلة كشرط أول من اجل الطموح للتأهل إلى ثمن النهائي من النسخة ال33 من كأس إفريقيا, دون انتظار ما ستسفر عليه نتيجة المقابلة الثانية لحساب نفس المجموعة بين سيراليون وغينيا الاستوائية والتي ستلعب يوم الخميس وفي نفس التوقيت بملعب ليمبي, ما يعني أنّ مصير “كتيبة ” المدرب الوطني الجزائري جمال بلماضي لا يزال بين أيديها.

وتوجد وضعية واحدة يمكنها في حالة حدوثها أن تجبر “الخضر” على الفوز و الترقب, و ذلك في حالة الفوز على كوت ديفوار بنتيجة (1-0) وتعادل سيراليون

وغينيا الاستوائية في مقابلتهما, باعتبار أنّ هذا السيناريو في حالة وقوعه, سيجعل منتخبات كل من الجزائر و كوت ديفوار وغينيا الاستوائية متساوية بشكل كلي في عدد النقاط و في فارق الأهداف.

ووفق ما تنص عليه المادة 74/ 2 من قانون المنافسة, فانه في حالة تساوي منتخبين أو ثلاثة في عدد النقاط بعد انتهاء مقابلات المجموعة, فانّ الفصل في

ترتيب هذه المنتخبات, سيكون وفق المعايير التالية: اكبر عدد من النقاط المحصل عليها في مواجهات هذه المنتخبات المعنية ثم أحسن فارق في الأهداف في المواجهات المباشرة بينها, فاكبر عدد من الأهداف المسجلة في المواجهات بينها. وفي حالة التساوي التام في كل هذه المعايير السالفة الذكر سيتم الاحتكام لعملية القرعة التي تقوم بها لجنة التنظيم لتحديد أصحاب المركز الثلاثة الأولى في المجموعة الخامسة.

و في حالة تواجد المنتخب الوطني الجزائري في المركز الثالث, فان حظوظه ستكون كبيرة في التواجد ضمن المنتخبات الأربعة صاحبة أحسن مركز ثالث في المجموعات الستة, ليتعين عليه فيما بعد مواجهة, إما متصدر المجموعة الأولى, منتخب الكاميرون بياواندي أو متصدر المجموعة الثالثة, منتخب نيجيريا بغاروا.

و في حالة احتلال المركز الثاني في المجموعة, سيواجه المنتخب الوطني الجزائري متصدر المجموعة السادسة بليمبي (غامبيا, مالي, وتونس) رغم ان مهمة المنتخب التونسي (3 نقاط) صعبة جدا في انهاء الدور الاول متصدرا مجموعته مقارنة بنظيره المالي ( 6 نقاط).

ووفق ما تنص عليه المادة 75/ 4 الخاصة بدورة كاس إفريقيا 2021, فانّ تعيين أحسن أربعة منتخبات من بين أصحاب المركز الثلاثة في المجموعات سيكون وفق المعايير التالية: اكبر عدد من النقاط المحصل عليها في مقابلات المجموعات, الفارق في الأهداف في كل مقابلات المجموعة و اكبر عدد من الأهداف المسجلة في كل مقابلات المجموعات وأخيرا إجراء القرعة من قبل اللجنة المنظمة.

وعقب مقابلات الجولة الثانية, يتصدر منتخب كوت ديفوار ترتيب المجموعة الخامسة ب(4) نقاط, متقدما على منتخب غينيا الاستوائية في المركز الثاني ب(3نقاط) ثم سيراليون ب(2 نقطة) والجزائر في المركز الأخير ب(1) نقطة .