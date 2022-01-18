صادم: يقتل صديقه ويقطع جثته..

كشفت الأجهزة الأمنية المصرية ملابسات جريمة مروعة منتصف الشهر الجاري، حيث تم العثور على 2 كيس بلاستيك بنقطة لتجميع مخلفات القمامة، وبداخلهما أجزاء آدمية ذراع وكف يد”.

وقامت قوات الأمن بتحديد هوية المجني عليه، وتبين أن، له معلومات جنائية، مقيم بدائرة قسم شرطة الأهرام.

كما توصلت التحريات وفق ما اوردته وسائل إعلام مصرية إلى وجود خلافات بين المجني عليه وزوجته، ترك على إثرها منزل الزوجية، واقام رفقة صديقه دون عمل، وان الأخير وراء ارتكاب الواقعة.

وتمكنت الأجهزة عقب تقنين الإجراءات من استهدافه وأمكن ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة واقر أنه والمجني عليه من متعاطي المواد المخدرة، ومُنذ حوالي أسبوع حال تواجدهما بالشقة بمفردهما جد بينهما خلاف، تطور لمشاجرة تعدى خلالها المتهم على المجني عليه بسلاح أبيض سكين، فأحدث إصابته بعدة طعنات بالصدر فأودى بحياته.

وأضاف أنه عقب ذلك، وضع جثة المجني عليه بدورة المياه وتركها لمدة يومين، واستأجر ساطورا حديديا، وأقدم على تقطيع الجثة لأجزاء، وألقاها بأماكن متفرقة بدائرة القسم، واستولى على هاتفه المحمول، وحقيبة يده، وبداخلها متعلقاته الشخصية.

كما أرشد عن الأداة المستخدمة، ومتعلقات المجني عليه، حقيبة سفر مدممة، كما أرشد على جزء من باقي الجسم بإحدى الشقق المهجورة بدائرة القسم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضده.