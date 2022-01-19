وزارة الدفاع: وحدة من جيش البحر تنقذ 23 مهاجرا غير نظامي



أنقذت وحدة عائمة تابعة لجيش البحر، صباح اليوم الاربعاء، 23 مهاجرا غير نظامي من جنسيات إفريقية مختلفة كانوا على متن قارب يتعرض لصعوبات بالبحر وطلبوا المساعدة لما كانوا بموقع شرق سيدي منصور (ولاية صفاقس) وعلى بعد 8 كيلومترات من الساحل (داخل المياه الإقليمية التونسية).

وذكرت وزارة الدفاع الوطني في بلاغ إعلامي، أن المهاجرين، وهم 13 ماليا و10 من دولة كوت ديفوار، صرحوا بأنهم أبحروا من سواحل ولاية صفاقس خلال الليلة الفاصلة بين 18 و19 جانفي 2022.

وقد تم التوجه بالمهاجرين، والذين تراوحت أعمارهم بين 4 و40 سنة، ومن ضمنهم طفلة و5 نساء، نحو ميناء الصيد البحري بصفاقس، أين تم إنزالهم وتسليمهم إلى الحرس الوطني بالمكان لإستكمال الإجراءات القانونية في شأنهم.