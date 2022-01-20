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هذه هي السيارات الأكثر مبيعا في تونس

2022/01/20 أهم الأخبار, إقتصاد و أعمال, المصدر

أكد إبراهيم دباش، رئيس الغرفة الوطنية لوكلاء ومصنعي السيارات أن العربات الآسيوية توسعت حصتها من حجم المبيعات في تونس إلى أكثر من 50%.

وتتصدر العلامات الصينية والكورية الجنوبية المراتب الخمسة الأولى في تصنيف المبيعات حتى نهاية أوت الماضي، وفق الغرفة الوطنية لوكلاء ومصنعي السيارات، لتتقدم بذلك على الشركات الأوروبية التي استأثرت لعقود طويلة بالحصة الكبرى من السوق التونسية.

ويرجح دباش أن تسجل المركبات الجديدة زيادة في الأسعار تراوح ما بين 3% و5% خلال العام الحالي، مشيراً في تصريح لـ”العربي الجديد”، إلى أنّ هذه الزيادة ناتجة عن نقص المعروض العالمي.

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