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حركة النهضة تكشف تفاصيل إختفاء رضا بوزيّان ووفاته في ظروف غامضة

2022/01/20 أهم الأخبار, المصدر, حوادث و قضايا

أكّد الناطق الرسمي باسم حركة النهضة عماد الخميري، ان رضا بوزيان من مواليد 1963 وهو متزوج وأب لـ3 أطفال، وقد استجاب يوم 14 جانفي للنزول الى الشارع للاحتفال بعيد الثورة وذلك خلال الندوة الصحفية التي عقدتها حركة النهضة اليوم الخميس 20 جانفي 2022.

وقال الخميري ان رضا بوزيان فُقد منذ يوم 14 جانفي، وحتى عائلته لم تكن تعلم عنه شيئا، الى ان تم اعلامهم امس بانه متوفي بالمستشفى.

واضاف: “العنف الذي تمت ممارسته على المنظاهرين كان سببا في وفاة رضا بوزيان”.

وشدّد الخميري ان حركة النهضة تطالب بفتح تحقيق جدّي في وفاة بوزيان، محملا المسرولية لسلطة “الانقلاب”، حسب تعبيره.

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