احباط محاولة تهريب 375 الف علبة سجائر أجنبية المصدر بالمعبر الحدودي براس جدير

ضبطت مصالح الفرقة التجارية للديوانة بالمعبر الحدودي برأس جدير، 375 الف علبة سجائر اجنبية المصدر، مخفية داخل شاحنة ثقيلة، بقيمة مليوني دينار باعتبار وسيلة النقل

واوضحت الادارة العامة للديوانة، في بلاغ لها الخميس، انه على اثر عمل استعلامي مفاده اعتزام شخص أجنبي تهريب كمية من السجائر من قطر مجاور، تم استهداف الشاحنة الثقيلة المشتبه بها، والتي تحمل ترقيما اجنبيا، عند استعداد سائقها القيام بالإجراءات الديوانية عند الدخول، وبإخضاعها للتفتيش الدقيق تم ضبط كمية السجائر التي كانت مخفية بإحكام بين صناديق بلاستيكية داخل مقطورة الشاحنة المحجوزة

وتم وفق ذات المصدر تحرير محضر في الغرض وبعد استشارة النيابة العمومية تم الإذن بإحالة الملف إلى إدارة الأبحاث الديوانية لمواصلة التحريات