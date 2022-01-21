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عاجل: احالة عميد المحامين السابق عبد الرزاق الكيلاني على القضاء العسكري

2022/01/21 أهم الأخبار, المصدر, حوادث و قضايا

أكد اليوم الجمعة 21 جانفي 202، المحامي حسني الباجي أنه تّم إحالة عميد المحامين السابق عبد الرزاق الكيالني على قاضي التحقيق العسكري.

وقال حسني الباجي، في تدوينة على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي فايسبوك: ”إحالة صديقي وأخي العميد عبد الرزاق الكيلاني على قاضي التحقيق العسكري من أجل رأيه الذي عبر عنه في عدم ضرورة تقيد أعوان السلطة التنفيذية وخاصة أعوان الأمن بالتعليمات المخالفة للدستور والقانون وهو موقف له أساس شرعي من صحيح القانون ومن صحيح المعاهدات الدولية و ميثاق روما المحدث لمحكمة الجنايات الدولية”.

وفي ما يلي نص التدوينة:

احالة صديقي و اخي العميد عبد الرزاق كيلاني على قاضي التحقيق العسكري من أجل رأيه الذي عبر عنه في عدم ضرورة تقيد أعوان السلطة التنفيذية و خاصة أعوان الأمن بالتعليمات المخالفة للدستور و القانون و هو موقف له أساس شرعي من صحيح القانون و من صحيح المعاهدات الدولية و ميثاق روما المحدث لمحكمة الجنايات الدولية ..
كل التضامن سيدي العميد و يا جبل ما يهزك يا ريح ..
الحقوق و الحريات تبقى بنت خالتك ! ..
#يسقط_الإنقلاب

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