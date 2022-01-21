من هو رياض الصيد المستشار الجديد لدى رئاسة الحكومة

تم بمقتضى أمر رئاسي عدد 45 لسنة 2022 مؤرخ في 18 جانفي 2022، وصدر أمس الخميس بالرائد الرسمي للجمهورية، تسمية رياض الصيد مستشارا لدى رئيسة الحكومة مكلفا بالشؤون الدبلوماسية.

وشغل رياض الصيد المستشار الجديد بالقصبة، قبل تعيينه مديرا عامّا لأمريكا واسيا بوزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، كما شغل سفيرا لتونس بكندا وكوبا من 2012 إلى 20،17 وكان قبلها المستشار الدبلوماسي لرئيس الجمهورية السابق منصف المرزوقي كما ترأس قبل ذلك البعثات الدبلوماسية لتونس في كل من ياوندي جاكارتا وبرتوريا.

وتخرج الصيد من معهد بورقيبة للغات الحية سنة 1983، وتحصل على ماجستير في الترجمة للعربية والانقليزية والاسبانية كما تحصل على شهادة في العلاقات الدولية والدبلوماسية من المعهد الدبلوماسي بمدريد سنة 1988.