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سهيل العلويني: “لا توجد خطورة في تلقي تلقيح الحصبة وتلقيح كورونا في نفس الوقت”

2022/01/21 أهم الأخبار, المصدر, مجتمع

دعا الخبير لدى منظمة الصحة العالمية، سهيل العلويني ، الى الانخراط في الحملة الوطنية ضد الحصبة لفائدة الأشخاص في سن ما بين 26 و38 سنة، والتلقيح ضد هذا المرض مشيرا أن تلقي تلقيح الحصبة والكورونا خلال ذات الفترة لا يكتسي خطورة بحسب تقديره.

وأشار العلويني في تصريح لاذاعة ديوان أف أم الى أن الحملة الوطنية ضد الحصبة تهدف الى إيقاف انتشارها وحماية الأشخاص الغير ملقحين ضد هذا المرض، خاصة في ظل تسجيل ارتفاع في حالات الإصابة بهذا المرض خلال السنوات الأخيرة مشيرا أنها قد تتسبب في التهاب في الدماغ والرئتين وقد تصل الى فقدان السمع أو البصر أو حتى الموت لدى بعض الأشخاص.

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