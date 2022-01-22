طقس ملائم السبت لظهور سحب احيانا كثيفة ونزول بعض الأمطار

يكون الطقس، السبت، ملائما لظهور سحب أحيانا كثيفة مع نزول بعض الأمطار المتفرقة بالشمال والسواحل الشرقية تكون أكثر فاعلية بمناطق اقصى الشمال وظهور سحب عابرة ببقية المناطق.

وتهب الرّياح من القطاع الغربي لتتجه إلى القطاع الشمالي بعد الظهر قويّة نسبيا فمحليا قويّة قرب السواحل وضعيفة فمعتدلة داخل البلاد. ويكون البحر شديد الاضطراب فمضطرب بالشمال وبخليج الحمامات ومتموّجا ببقيّة السواحل. وتشهد درجات الحرارة القصوى انخفاضا لتتراوح بين 08 و 14 درجة بالشمال و المرتفعات وبين 13 و 17 درجة ببقية المناطق.