الوضع الوبائي: تسجيل 10 وفايات و 10031 إصابة جديدة بكورونا بتاريخ يوم 21 جانفي الجاري

ذكرت وزارة الصحة في بلاغها اليومي حول تطور الوضع الوبائي بالبلاد أنه تم بتاريخ يوم الجمعة 21 جانفي الجاري تسجيل 10 وفايات و 10031 إصابة جديدة بكورونا ليرتفع بذلك إجمالي عدد الوفايات والإصابات على التوالي الى 25954 حالة وفاة و 846761 إصابة منذ ظهور الوباء بالبلاد خلال شهر مارس من سنة 2020
وأضافت وزارة الصحة في بلاغها أن نسبة التلاقيح الإيجابية بلغت 32.93 بالمائة من مجموع 30462 تحليلا منجزا يوم الجمعة 21 جانفي الجاري وعدد المتعافين 2553 شخصا بذات التاريخ
ولفتت الوزارة الى أن عدد المرضى المقيمين بالمستشفيات والمصحات الخاصة بلغ يوم 21 جانفي الجاري 706 حالة وعدد الحالات المقيمة بأقسام الإنعاش والعناية المركزة بالقطاعين العام والخاص 158 حالة و38 عدد الحالات تحت التنفس الاصطناعي بالقطاعين العام والخاص
وللإشارة بلغ عدد الذين استكملوا التلاقيح منذ انطلاق الحملة الوطنية للتلقيح ضد كورونا خلال شهر مارس الماضي والى غاية يوم السبت 22 جانفي الجاري 6.187.489 شخصا