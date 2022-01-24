عاجل: المعلق الرياضي حفيظ دراجي يواجه اتهامات قد تكلفه السجن..

تقدم نادي المحامين المغربي بشكوى إلى النائب العام القطري، ضد المعلق الرياضي في قنوات “بي إن سبورتس” حفيظ دراجي على خلفية اتهامات بسب الشعب المغربي وإهانته.

ووفق ما نقلته روسيا اليوم فقد تقدم النادي بعريضة شكوى موجهة إلى النائب العام القطري، عيسى بن سعد الجفالي النعيمي، من أجل تحريك الدعوى الجنائية طبقا لمقتضيات القانون الخاص بمكافحة الجرائم الإلكترونية، في خطوة تصعيدية تنقل قضية المعلق الرياضي المعروف إلى أروقة المحاكم.

وينص القانون على أنه “يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات، وبالغرامة التي لا تزيد على 100 ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من تعدى على أي من المبادئ أو القيم الاجتماعية، أو تعدى على الغير بالسب أو القذف، عن طريق الشبكة المعلوماتية أو إحدى وسائل تقنية المعلومات”.

واحتلت المحادثة، التي نفى حفيظ دراجي صحتها، صدارة الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي في المغرب، مطالبة بضرورة إنصاف النساء المغربيات ومعاقبة المتورطين.