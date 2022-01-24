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كاس امم افريقيا : جزر القمر تستعيد حارسها قبل لقاء الكاميرون

2022/01/24 أخبار, المصدر مع وات, رياضة

استعاد منتخب جزر القمر حارسه مرماه علي أحمادا قبل مواجهة الكاميرون المنتظرة مساء اليوم الاثنين لحساب الدور ثمن النهائي لكأس إفريقيا للامم لكرة القدم (الكاميرون 2022) بعد تحول نتيجة المسحة الطبية للكشف عن فيروس كوفيد-19 إلى سلبية.

وعانى منتخب جزر القمر من غياب حراسه الثلاثة علي أحمادا ومؤيد أوسيني لإصابتهما بفيروس كورونا, بجانب سالم بن بوانا لإصابة عضلية تعرض لها.

ومن المقرر أن يحمي علي أحمادا مرمى جزر القمر في مواجهة الكاميرون بعد تعافيه من كورونا فيما استمرت إيجابية مسحة مدرب المنتخب أمير عبده ليتأكد غيابه عن إدارة المباراة.

و سيتولى المدرب العام يونس زردوق الاشراف على حظوظ منتخب جزر القمر في لقاء ثمن النهائي بصفة مؤقتة.

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