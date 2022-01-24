سمير الوافي يعبّر عن تضامنه مع منذر الكبيّر

اعتبر الاعلامي سمير الوافي في تدوينة على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي “فايسبوك” أن المدرّب التونسي منذر الكبيّر نجح في المهمّة التي أوكلت اليه رغم كل العراقيل التي واجهته، مشددا أن التونسيّين سينتقدونه ولن يرضوا عنه حتى لو جاءهم بكأس العالم.

وفي ما يلي نص التدوينة:

أحاول أن أقتنع أن منذر الكبيّر مدرب فاشل وصغير على المنتخب فأفشل في ذلك…المدرب الأقل أجرا بين زملائه في إفريقيا…المدرب القادم من بلد كل ظروفه تعكسه وتعرقله…المدرب الذي ينافس فريقه أغلى المنتخبات وأغلى اللاعبين في العالم…بمجموعة ليس بينها إسم وزنه عالمي…المدرب الذي يلعب بلا جمهور…المدرب الذي عرقله الجميع وشكك فيه الجميع وحاربه الجميع…حتى الكوفيد والحكام والجمهور والوزارة والظروف…!!!

هذا المدرب بلغ رغم ذلك الدور النهائي لكأس العرب…و يصل اليوم إلى دور متقدم في كأس إفريقيا متجاوزا المرشح الأول لنيلها…ويواصل طريقه نحو القمة…ويصل أيضا إلى آخر حاجز قبل بلوغ كأس العالم وهو على أبوابه…فماذا يريد الشعب أكثر من ذلك !؟؟…وماذا طلبنا من منذر الكبيّر وعجز عن تلبيته لنا !؟…ومع ذلك يشكك في جدارته وكفاءته عشرة ملايين عبقري في كرة القدم…هزموه أمام نيجيريا قبل أن يلعب المقابلة فهزم تشاؤمهم وتشكيكهم…ولن يرضوا عنه حتى لو جاءهم بكأس العالم إلى تونس…!!!