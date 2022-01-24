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عاجل: نشرة متابعة للوضع الجوي هذه الليلة..

2022/01/24 أخبار, المصدر, متفرقات

تكون الأجواء، الليلة، باردة نسبيا مع امكانية نزول بعض الأمطار المتفرقة والمحلية بتونس الكبرى و نابل وسوسة والمنستير والمهدية.
وتوقع المعهد الوطني للرصد الجوي، في نشرة متابعة، اصدرها، الاثنين، ان تكون الاجواء ببقية الجهات صافية.
ومن المنتظر ان تتراوح الحرارة ليلا بين 5 و9 درجات وتكون في حدود 3 بالمرتفعات.، وتهب الرياح معتدلة عموما وتصل سرعتها محليا إلى مستوى 35 كلم/س قرب السواحل فيما يكون البحر قليل الاضطراب إلى مضطرب.

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