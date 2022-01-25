كاس امم افريقيا 2021 : المنتخب السينغالي الى الدور ربع النهائي

تاهل المنتخب السينغالي الى الدور ربع النهائي لكاس افريقيا للامم لكرة القدم بفوزه على منتخب الراس الاخضر بنتيجة 2-صفر في المباراة التي اقيمت مساء يوم الثلاثاء على ارضية ملعب كويكونغ ستاديوم بمدينة بافوسام لحساب الدور ثمن النهائي.

وسجل هدفي منتخب السينغال ساديو ماني في الدقيقة 63 وأحمدو بامبا ديانغ في الدقيقة 90.

وخاض منتخب الراس الاخضر فترة هامة من اللقاء بنقص عددي بعد ان رفع الحكم الجزائري لحلو بن براهم الورقة الحمراء في وجه باتريك أندرادي في الدقيقة 21 اثر الرجوع لتقنية الفار بسبب اللعب العنيف. كما اقصى حارس المرمى غوسيمار فوزينيا بعد تدخله مع المهاجم ماني في الدقيقة 57 بعد الاستعانة ايضا بتقنية الفار.

ويتبارى المنتخب السينغالي في لقاء الدور ربع النهائي يوم الاحد القادم مع المتاهل من لقاء الدور ثمن النهائي الذي سيجمع يوم الاربعاء بين منتخبي مالي وغينيا الاستوائية.