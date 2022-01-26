برشلونة يحسم صفقة الإيفواري كيسي لاعب وسط ميلان



حسم نادي برشلونة الاسباني لكرة القدم, صفقة مجانية جديدة, لضم الإيفواري فرانك كيسي, لاعب وسط ميلان, في الصيف المقبل, وذلك بحسب تقارير اعلامية نشرت اليوم الاربعاء.

و يحاول برشلونة التعاقد مع اللاعبين المميزين, الذين تنتهي عقودهم مع أنديتهم في نهاية الموسم الجاري, في ظل الأزمة الاقتصادية التي يعاني منها النادي.

و بحسب التقارير ذاتها , فقد أتم برشلونة الاتفاق مع الإيفواري فرانك كيسي, لاعب وسط ميلان, على الانضمام للفريق الكتالوني, في الصيف المقبل, في صفقة انتقال مجانية.

و ينتهي عقد كيسي مع الروسونيري, بنهاية هذا الموسم, ولم يتم الاتفاق على تفاصيل العقد الجديد حتى الآن.

و أضاف المصدر, أن برشلونة تفوق على عدة أندية كبرى كانت ترغب في ضم كيسي, مثل توتنهام وباريس سان جيرمان ومانشستر يونايتد وليفربول وآرسنال, مشيرا إلى أن كيسي لم يوقع أي عقود لبرشلونة حتى الآن, حيث يتواجد مع منتخب بلاده في كأس الأمم الأفريقية بالكاميرون, ولكن برشلونة أتم الاتفاق مع ممثليه على كل التفاصيل .