تونس تتسلّم 310 آلاف جرعة لقاح مضاد لكورونا من الولايات المتّحدة الأمريكية

تسلّمت تونس، اليوم الجمعة 28 جانفي 2022 بمطار تونس قرطاج الدولي، 310 ألف جرعة من التلاقيح منحتها الولايات المتحدة الأمريكية لفائدة بلادنا لمساعدتها على مجابهة جائحة كوفيد-19.

وتجدّد رئاسة الجمهورية الإعراب عن جزيل الشكر للولايات المتحدة الأمريكية على حرصها الدائم على مواصلة دعم جهود تونس والوقوف إلى جانبها تجسيدا للعلاقات الصداقة التاريخية القائمة بين البلدين.

وحضر موكب تسلّم هذه التلاقيح السيّد عثمان الجرندي، وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، والفريق بالبحرية عبد الرؤوف عطاء الله، المستشار أول لدى رئيس الجمهورية المكلف بالأمن القومي، والفريق طبيب مصطفى الفرجاني، المدير العام للصحة العسكرية، وسعادة السيّد دونالد بلوم، سفير الولايات المتحدة الأمريكية بتونس.