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قوة الرياح قرب السواحل الشرقية تستوجب التزام اليقظة

2022/01/29 أخبار, المصدر, متفرقات

اكد المعهد الوطني للرصد الجوي، مساء السبت، ضرورة التزام اليقظة على مستوى نشاط الملاحة والصيد البحري حيث تبقى النشرات التحذيرية الخاصة به سارية المفعول، نتيجة هبوب رياح قوية نسبيا فقوية قرب السواحل الشرقية، وتصل سرعتها الى 50 كلم/س وتهب معتدلة داخل البلاد.
وتغشى السماء ليل السبت، سحب قليلة باغلب المناطق.
وتتراوح درجات الحرارة الليلية، وفق نشرة متابعة صادرة عن المعهد، بين 5 و 10 درجات وفي حدود 3 درجات بالمرتفعات الغربية.

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