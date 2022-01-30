عاجل: اكتشاف فيروس جديد في الصين..

أعلن علماء صينيون عن اكتشاف فيروس جديد أطلقوا عليه اسم NeoCoV، بعد دراسة حديثة أجروها في ووهان مسقط رأس كورونا.

واكتشف فريق علمي أغلبه ينتمي إلى جامعة ووهان في الصين أنّ السلالة الجديدة التي أطلقوا عليها اسم “نيوكوف” (NeoCov) يمكنها اختراق الخلايا البشرية بطريقة (SARS-CoV-2) وتشبه في طريقة إصابتها المتلازمة التنفسية لفيروس كورونا.

وأوضحوا أنّ الفيروس الجديد قد يكون أكثر قابلية للانتقال، مؤكدين أنّهم مازالوا أمام مزيد من الدراسات لكشف مزاياه وخباياه.

وأوضح العلماء في ورقة بحثية نُشرت على موقع (BioRxiv) أنّ السلالة الجديدة ظهرت لدى الخفافيش، وأنّ طبيعة “نيوكوف” لا تزال غامضة خاصة أنّ الورقة البحثية قيد الدراسة حتى الآن.

وأضافوا أنّ الدراسة قدّمت دليلًا على أن سلالة (نيوكوف) والسلالة القريبة منها (PDF-2180-CoV) يمكنهما استخدام الرنزيم المحول (أنجيوتنسين 2) الخاص بالخفافيش من أجل الدخول إلى الخلايا، مضيفين أن الفيروسين لا يستطيعان استخدام (أنجيوتنسين 2) البشري بكفاءة.

وتابعوا أنّ المتحور نيوكوف لا يزال قاصرًا على الخفافيش، ويحتاج إلى طفرة معيّنة بموقع 510 (Site 510) في الفيروسات حتى ينتقل إلى البشر.

ونقلت الدراسة أيضاً أنّ الأجسام المضادة التي تستهدف كلاً من كورونا، والمتلازمة التنفسية الشرق أوسطية، لم تكن قادرة على إيقاف “نيوكوف”.

وكالات