عضو الحملة التفسيريّة لقيس سعيّد: “نادية عكاشة كانت تساند نبيل القروي قبل دخولها لقصر قرطاج”

علّق قيس القروي عضو الحملة التفسيرية لقيس سعيّد اليوم الإثنين 31 جانفي 2022 على استقالة مدير الديوان الرئاسي نادية عكاشة وقال إنها “كانت نكرة والرئيس هو من وضعها في الصورة “.

وأضاف قيس القروي في تصريح لإذاعة شمس أف أم أن نادية عكاشة كانت قبل الدخول لقصر قرطاج تساند نبيل القروي من خلال بعض تدويناتها وكانت تحضر في اجتماعات نداء تونس مشيرا إلى أنه كان حريّ بها أن تغادر منصبها في صمت.

وقال القروي إن مهمة مدير الديوان الرئاسي هي مهمة إدارية بحتة وليست منصبا سياسيا معتبرا أن نادية عكاشة كانت تسعى للعب أدوار سياسية أكبر من حجمها.

يذكر أن استقالة نادية عكاشة أثارت جدلا وردود فعل واسعة لدى مختلف الفاعلين السياسيين.