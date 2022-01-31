عاجل: هذا ما قرّره القضاء في حق سيف الدين مخلوف بخصوص القضيّة التي رفعها ضدّه وكيل جمهوريّة سيدي بوزيد

قررت هيئة الدائرة الجناحية السادسة بالمحكمة الابتدائية بتونس تأجيل النظر للمرة الرابعة في القضية الاعتراضية المتهم فيها النائب المجمد سيف مخلوف إلى جلسة يوم 21 مارس القادم وذلك في انتظار مآل مطلب “التجريح” الذي تقدم به محامو مخلوف في حق رئيسة الدائرة.

وكانت الدائرة السادسة قضت سابقا غيابيا بسجن مخلوف مدة 20 شهرا وذلك من أجل الإساءة للغير عبر شبكة التواصل الاجتماعي إثر شكاية تقدم بها وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بسيدي بوزيد.

وحضر سيف مخلوف جلسة اليوم وهو محال بحالة سراح بشأنها.

وكانت الدائرة الجناحية السادسة أجلت في ثلاث مناسبات سابقة النظر في القضية الاعتراضية المتهم فيها مخلوف، سواء بسبب البروتوكول المتعلق بفيروس كورونا أو رفض مخلوف مغادرة السجن عندما كان موقوفا على ذمة القضاء العسكري.