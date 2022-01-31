عاجل-تعرض7 أطفال للحقن بمادة مجهولة: مندوب حماية الطفولة يكشف التفاصيل..

أكد مهيار حمادي المندوب العام لحماية الطفولة تعرض طفلة تبلغ من العمر 9 سنوات إلى الحقن من طرف مجهول وكان ذلك في حيها السكني في قفصة وليس في محيطها التربوي، وهي أول عملية تحدث خارج إطار المؤسسة التربوية ويوم الأحد وفي حيها السكني.

وقال مهيار حمادي وفي تصريح لشمس أف أم إن عدد التلاميذ الذين أبلغوا عن تعرضهم إلى الحقن بلغ 7 أطفال بينهم طفل فقط من جنس الذكور فيهم.

وشدد على متابعة مكاتب مندوبي حماية الطفولة بكل من توزر وقفصة والمهدية وسوسة وتونس للموضوع ومباشرتهم هذه الوضعيات مؤكدا متابعة المندوبية والوزارة للأبحاث المتعلقة بالعثور على الجناة والمشبوه فيهم.

كما أبرز حمادي ضرورة الانتباه الى استدراج الأبناء من قبل غرباء داعيا الأولياء الى توصية أبناءهم بعدم التواصل مع أي شخص خارج الاطار العائلي.

في المقابل طمأن، مهيار حمادي الأولياء بأنها حالات استثنائية لم تتحول الى ظاهرة وربما الهدف منها التخويف وإثارة البلبلة وبث الخوف لدى الأطفال بالأساس.

ولفت إلى أن الاعلام على شبهة وجود أي شخص غريب يتم مباشرة للمؤسسات التربوية أو للاولياء.