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عاجل: أنباء عن إنقلاب عسكري في غينيا بيساو..

2022/02/01 أخبار عالمية, أهم الأخبار, المصدر

أفادت وكالة الأنباء الفرنسية اليوم الثلاثاء ، بأن إطلاق نار كثيف وقع بالقرب من مقر الحكومة في غينيا بيساو، وسط إنتشار لعناصر الجيش في شوارع العاصمة.

وقالت وكالة فرانس برس إن دوي اطلاق نار متواصل سمع بالقرب من مقر الحكومة في بيساو، عاصمة دولة غينيا بيساو الواقعة في غرب إفريقيا.وذكرت أن رجالا مدججين بالسلاح أحاطوا بقصر الحكومة، حيث يُعتقد أن الرئيس أومارو سيسوكو إمبالو ذهب لحضور اجتماع لمجلس الوزراء.

وعانت المستعمرة البرتغالية السابقة من أربعة انقلابات عسكرية منذ حصولها على الاستقلال في عام 1974، كان آخرها في عام 2012..

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