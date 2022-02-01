عاجل: الرصد الجوي يدعو الى ضرورة التاهب..نشرة متابعة..

في تحيين جديد لخارطة اليقظة للمعهد الوطني للرصد الجوّي تمّ إسناد اللون البرتقالي لولايات القصرين وقفصة وتوزر مما يعني مستوى عال من التأهب والحذر نظرا للخطورة، التي قد تنتج عن هبات الرياح القويّة والتي تتجاوز سرعتها مؤقتا 100 كلم في الساعة في شكل هبات وتكون مثيرة للرمال والأتربة والغبار مما سيساهم في استمرار انخفاض وتدني لمدى الرؤية الأفقية بالمناطق الصحراوية.

ودعا المعهد إلى توخي الحذر في المناطق باللون الأصفر أثناء ممارسة الأنشطة اليومية نتيجة لهبات الرياح القويّة ولنشاط السحب الرعدية بالنسبة لولايات الشمال.

ويعني اللون الأخضر أن الوضع الجوي مستقر والحالة عادية

ويكون البحر هائجا إلى شديد الهيجان في ما اشار المعهد إلى أن النشرات التحذيرية سارية المفعول بالنسبة للملاحة والصيد البحري.

ويكون الطقس مائلا إلى البرودة وتتراوح الحرارة ليلا بين 8 و12 درجة وتكون في حدود 6 درجات بالمرتفعات.