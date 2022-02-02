وزيرة التجارة تحسمها بخصوص الترفيع في أسعار الخبز سنة 2022

شددت وزيرة التجارة وتنمية الصادرات، فضيلة الرابحي بن حمزة، على أنه لم يقع الترفيع في الخبز الموجه للاستهلاك العائلي منذ سنة 2008 ولن يتم الترفيع فيها طيلة سنة 2022.

وفي تصريح لشمس اف ام، اليوم الأربعاء 02 فيفري 2022، أوضحت وزيرة التجارة وتنمية الصادرات، أن المخابز غير المصنفة ليست للاستهلاك العائلي والخبز الذي تقوم بتحضيره أقل من 150 غ من الفرينة الرفيعة والسميد.

هذا وأكدت على ضرورة قيام المواطن بدوره من خلال التبليغ عن كل المخالفات والتجاوزات التي يلاحظها وعدم اللهفة على شراء عدة مواد لأن اللهفة تولّد الاحتكار وفق قولها.