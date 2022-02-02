بعد تسجيل عواصف رملية بالجنوب التونسي: الرصد الجوي يوضح ويفسر..

تميز الوضع الجوي يوم أمس الثلاثاء غرة فيفري 2022 بتمركز منخفض للضغط الجوي جنوب إيطاليا (998 هكتوباسكال) مع تكوُّن جبهة باردة ساهما معا في هبوب رياح من القطاع الشمالي قوية إلى قوية جدا بأغلب مناطق البلاد بما في ذلك الجنوب الغربي حيث أدت شدة الرياح بالإضافة إلى المناخ شبه الجاف والنقص الكبير في التساقطات الذي ميز الجهة منذ السنة الفارطة إلى إثارة الرمال والأتربة وتكوُّنها في شكل عواصف رملية جدارية بلغ ارتفاعها حوالي 1500 مترا مع انخفاض حاد في مدى الرؤية.

وأوضح المعهد الوطني للرصد الجوي، أن الرياح القوية التي شهدتها المناطق الشرقية الجزائرية، ساهمت أيضا إلى حمل ودفع كميات إضافية من الرمال الصحراوية ( ذات لون مائل إلى الاحمرار) نحو مناطق الجنوب الغربي.

وتعتبر ظاهرة الرياح الرملية ظاهرة عادية في مثل هذه الفترة خاصة مع هشاشة التربة نتيجة نقص الامطار وهبوب الرياح الشمالية الجافة التي عادت ما تكون قوية بالجنوب الغربي خاصة بعد مرورها بمرتفعات جبال الاطلس والسلسلة الجبلية الظهرية التونسية.