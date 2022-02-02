توقّع تقلّص حدّة سرعة الرّياح بداية من النصف الثاني من هذه الليلة

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2022/02/02 أخبار, المصدر مع وات, متفرقات

واشارت المصالح ذاتها إلى أن النشرات التحذيرية تبقى سارية المفعول بالنسبة للملاحة والصيد البحري في ما يكون البحر شديد الاضطراب.
ومن المنتظر تسجيل بقايا أمطار ممكنة بأقصى الشمال الغربي في بداية الليل ثم ظهور سحب عابرة على أغلب المناطق.
وتشهد درجات الحرارة الصغرى ارتفاعا نسبيا مقارنة ببرودة الأجواء، التّي ميّزت الليالي الفارطة لتتراوح الدرجات ليلا بين 9 و14 درجة.

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