تصفيات مونديال 2022: المكسيك تطرق أبواب المونديال بعد فوزها على بنما

تغلبت المكسيك على ضيفتها بنما بهدف دون رد، لتحافظ على المركز الثالث في تصفيات أمريكا الشمالية والوسطى والكارييب المؤهلة لمونديال 2022 في قطر.

وبفضل هدف أحرزه راؤول خيمينيز من ضربة جزاء (80) في المباراة التي أقيمت، مساء امس الخميس، ضمن الجولة الـ11 من التصفيات، رفعت المكسيك رصيدها إلى 21 نقطة في المركز الثالث، آخر مراكز التأهل المباشر للمونديال، بفارق الأهداف خلف الولايات المتحدة وصيفة التصفيات وبفارق 4 نقاط عن كندا المتصدرة.

وكانت كندا قد فازت الأربعاء ، ضمن نفس الجولة، على مضيفتها السلفادور بهدفين دون رد، واكتسحت الولايات المتحدة ضيفتها هندوراس بثلاثية بيضاء ليقترب الفريقان من التأهل المباشر للمونديال.

وتنتظر المكسيك مباراة نارية في الجولة المقبلة، حيث تستقبل الولايات المتحدة في 24 مارس المقبل، في مباراة سيتنافس المنتخبان بها على انتزاع وصافة التصفيات.

وبهزيمة بنما، تجمد رصيدها عند 17 نقطة في المرتبة الرابعة التي تؤهل صاحبها لخوض مباراة الملحق الفاصل لبلوغ كأس العالم.

وتتقدم بنما بنقطة واحدة على كوستاريكا صاحبة المركز الخامس والتي أبقت على آمالها في بلوغ المونديال، بتغلبها الأربعاء على مضيفتها جامايكا بهدف نظيف أحرزه جويل كامبيل (62).

أما جاماييك فتجمد رصيدها عند 7 نقاط في المرتبة قبل الأخيرة.