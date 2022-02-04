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الموجة الخامسة لكورونا: هذه نسبة امتلاء أقسام الانعاش والأكسيجين

2022/02/04 أهم الأخبار, المصدر, مجتمع

أكد مدير الهياكل الصحية بوزارة الصحة نوفل السّمراني أن نسبة امتلاء أقسام الإنعاش والأكسيجين بلغت خلال الموجة الخامسة من انتشار متحور أوميكون 30 بالمائة بحسب ما أكده مدير الهياكل الصحية بوزارة الصحة الذي شدّد على ضرورة التحلي باليقظة وعدم التراخي في تطبيق تدابير الوقاية الصحية والتوجه لتلقي التلقيح، مبيّنا أن 80 بالمائة من الحالات المتعكرة بالمستشفيات تعود لأشخاص لم يتلقوا أي جرعة من التلقيح.

وكان وزير الصحة علي مرابط توقع أن تنتهي ذروة الموجة الخامسة من متحور أوميكون خلال الأسبوع الجاري مرجحا ارتفاع نسبة المرضى الذين سيقع التعهد بهم بعد أسبوع من انتهاء ذروة هذه الموجة، وكذلك نسبة الوفيات التي من المفترض أن ترتفع بعد أسبوعين من انتهاء الذروة.

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