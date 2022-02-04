قضيّة البغدادي المحمودي: هذا ما قرّره القضاء في حق حركة النهضة

قضت الدائرة المدنية 31 لدى المحكمة الابتدائية بتونس برفض الدعوى بخصوص القضية المدنية التي رفعها الأستاذان الصيد وبكار في حق المسؤول الليبي الأسبق البغدادي المحمودي ضد حركة النهضة للمطالبة بغرم وجبر الضرر الحاصل له اثر تسليمه سنة 2012 الى السلطات الليبية بطرابلس وفق ما أوردته اذاعة موزاييك أف أم.

وكانت الدائرة المدنية قضت سابقا ببطلان عريضتي الدعوى اللتين رفعهما البغدادي المحمودي ضد النهضة والمكلف العام بنزاعات الدولة في حق الدولة التونسية للمطالبة بغرم الضرر وذلك بسبب خلل شكلي رافق تقديم عريضتي الدعوى.

ويأتي هذا القرار بينما يحقّق القضاء حاليا في ملف تسليم البغدادي المحمودي إلى السلطات الليبية في 2012 بناء على إذن من وزيرة العدل ليلى جفّال إلى الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بتونس بشأن ملابسات هذا التسليم والابتزاز المحتمل الذي قد يكون تعرّض إليه المسؤول الليبي السابق في زمن حكم الزعيم الليبي الراحل معمّر القذافي.