وحدة تابعة لجيش البحر تنقذ 163 مهاجرا غير شرعي قبالة سواحل اللوزة بصفاقس

أنقذت وحدة بحرية تابعة لجيش البحر، أمس السبت، في عملية مشتركة مع وحدات الحرس البحري، 163 مهاجرا غير شرعي من الغرق قبالة سواحل اللوزة من ولاية صفاقس (جنوب شرق)، وفق بلاغ صادر عن وزارة الدفاع الوطني الأحد.

وتتكون مجموعة المهاجرين غير الشرعيين من تونسيين ومغربي واحد، وبينها 9 إناث و16 طفلا، وكانوا على متن قارب بالموقع جنوب شرق اللوزة على بعد 12 كم.

وصرحوا بأن أعمارهم تتراوح بين 8 و48 سنة وأنهم أبحروا من سواحل اللوزة خلال الليلة الفاصلة بين 4 و5 فيفري الحالي بنية اجتياز الحدود البحرية خلسة في اتجاه الفضاء الأوروبي.

وحسب ذات المصدر، تم التوجه بهم نحو ميناء الصيد البحري بصفاقس أين تم تسليمهم للحرس الوطني بالمكان لاستكمال الإجراءات القانونية في شأنهم.