عماد الحمامي: “الحوار ليس حلّا لتونس.. وعلى رئيس الجمهوريّة المضي قدما في الاصلاح” #خبر_ عاجل

اعتبر القيادي السابق بحركة النهضة، عماد الحمامي أن “الحوار ليس حلا لتونس اليوم” وذلك في تعليقه على دعوة بعض الأطراف والأحزاب السياسية إلى إجراء حوار وطني.

وقال الحمامي :” لقد تحاورنا أكثر من اللازم” مشيرا الى انه وفي حال تم هذا الحوار فلن ينتج سوى المزيد من التصادم والصراع بين الأطياف السياسية المختلفة”.

ودعا الحمامي في تصريح لاذاعة شمس أف أم رئيس الجمهورية الى المضي قدما في إدخال إصلاحات عميقة واكثر جرأة، معتبرا ان المطلوب اليوم من الأحزاب السياسية بكل أطيافها هو تقديم حلول ملموسة لمختلف القطاعات.