أثار جدلا واسعا: “برّاح” ينادي على المواطنين للمشاركة في استشارة رئيس الجمهوريّة (فيديو)

تداول رواد موقع التواصل الاجتماعي فايسبوك، اليوم الثلاثاء 8 فيفري 2022، مقطع فيديو لسيارة تجوب مدينة القيروان وتدعو المواطنين عبر مضخمات الصوت للمشاركة في الاستشارة الوطنية.

ويذكر ان المنصة الالكترونية للاستشارة الوطنية، التي انطلقت بصفة رسمية يوم 15 جانفي الجاري لتتواصل الى غاية يوم 20 مارس المقبل، من شأنها تمكين التونسيين في الداخل والخارج من ابداء آرائهم حول 6 محاور تتعلق بالشأن السياسي والانتخابي، والشأن الاقتصادي والمالي، والاجتماعي ومجال التنمية، والرقمنة، والصحة وجودة الحياة، والتعليم والحياة الثقافية.