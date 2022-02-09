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استقرار في العوامل الجوية الليلة ودرجات الحرارة تتراوح بين 5 و 10 درجات

2022/02/09 أخبار, المصدر, متفرقات

لايزال الاستقرار يميز العوامل الجوية هذه الليلة، لتكون السماء قليلة السحب عموما، وفق نشرة متابعة للمعهد الوطني للرصد الجوي.
وتشهد درجات الحرارة انخفاضا الليلة، لتتراوح بين 5 و10 درجات وتصل إلى 13 درجة بأقصى الجنوب.
وتهب الرّياح ضعيفة إلى معتدلة ولا تتجاوز سرعتها القصوى 30 كلم في الساعة ويكون البحر متموّجا إلى قليل الاضطراب.

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