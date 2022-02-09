لايزال الاستقرار يميز العوامل الجوية هذه الليلة، لتكون السماء قليلة السحب عموما، وفق نشرة متابعة للمعهد الوطني للرصد الجوي.
وتشهد درجات الحرارة انخفاضا الليلة، لتتراوح بين 5 و10 درجات وتصل إلى 13 درجة بأقصى الجنوب.
وتهب الرّياح ضعيفة إلى معتدلة ولا تتجاوز سرعتها القصوى 30 كلم في الساعة ويكون البحر متموّجا إلى قليل الاضطراب.
استقرار في العوامل الجوية الليلة ودرجات الحرارة تتراوح بين 5 و 10 درجات
لايزال الاستقرار يميز العوامل الجوية هذه الليلة، لتكون السماء قليلة السحب عموما، وفق نشرة متابعة للمعهد الوطني للرصد الجوي.