استقرار في العوامل الجوية الليلة ودرجات الحرارة تتراوح بين 5 و 10 درجات

لايزال الاستقرار يميز العوامل الجوية هذه الليلة، لتكون السماء قليلة السحب عموما، وفق نشرة متابعة للمعهد الوطني للرصد الجوي.

وتشهد درجات الحرارة انخفاضا الليلة، لتتراوح بين 5 و10 درجات وتصل إلى 13 درجة بأقصى الجنوب.

وتهب الرّياح ضعيفة إلى معتدلة ولا تتجاوز سرعتها القصوى 30 كلم في الساعة ويكون البحر متموّجا إلى قليل الاضطراب.