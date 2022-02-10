الخطوط التونسيّة تتسلّم ثاني طائرة إرباص من طراز أ 320 نيو الخميس

تسلمت الخطوط التونسية مساء، الخميس، طائرة جديدة تحمل إسم “سبيطلة” من نوع أرباص A320 لتعزيز أسطولها ومزيد تطوير خدماتها وذلك في إطار برنامج إقتناءاتها الجديدة.

وكانت الخطوط التونسية قد تسلمت طائرة أولى من نفس النوع خلال شهر ديسمبر 2021 على أن يتم إستكمال إجراءات إقتناء ثلاث طائرات جديدة خلال الفترة الممتدة بين سنتي 2022 و 2023.

وتدعم “سبيطلة” أسطول الناقلة الوطنية، التّي يمثل إستلامها جزء من خطة التجديد التي أعلنت عنها الشركة خلال السنوات الأخيرة.

وستمكن هذه الطائرة من تأمين التنقل نحو وجهات جديدة بفضل قدرتها على تأمين رحلات نحو مسافات أبعد مما توفره الطائرات من صنف أ 320 المستغلة حاليا من قبل الناقلة الوطنية.

وتتميز طائرة إرباص أ 320 نيو بمقصورة جديدة مجهزة بالكامل من أجل أن تمنح ركابها الراحة الكاملة، وذلك بفضل مساحتها الواسعة، كما تتيح الطائرة الجديدة خدمة الإنترنت اللاسلكي وأحدث أنظمة ترفيه.

وتتسع مقصورة الطائرة الجديدة، التّي تعتبر من أفضل المقصورات المستغلة من قبل شركات الطيران في البحر الأبيض المتوسط ل 12 راكبا بدرجة الأعمال و138 راكبا بالدرجة الإقتصادية.

وتم تصميم طائرة أرباص أ 320 نيو وفق أحدث التقنيات بما في ذلك محركات الجيل الجديد، ويتميز تصميمها بأطراف الأجنحة المعروفة باءسم شاركلت والديناميكية الهوائية التي توفر إقتصاد في حجم إستهلاك الوقود بنسبة 20 بالمائة وتسهم بالتخفيض في انبعاثات ثاني أوكسيد الكربون مقارنة بالجيل السابق من طائرات أرباص.