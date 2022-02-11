مصالح الحرس الديواني بتطاوين تحجز في عمليتن منفصلتين اكثر من 57 الف علبة سجائر مهربة

تمكنت فرقة الحرس الديواني بتطاوين ، اثر كمين، من حجز 45 ألف علبة سجائر مهربة أجنبية المصدر محملة على متن شاحنتين رباعيتي الدفع بالمنطقة الصحراوية بجهة “الظاهر”.

واستغرقت عملية خفر الشاحنتين،وفق بلاغ للادارة العامة للديوانة، اصدرته الجمعة، حوالي ثماني ساعات وسط الكثبان الرملية كما تبين إثر عرض الشاحنتين على المنظومة الإعلامية أنهما مجهولتي المصدر وغير مسجلتين بالمنظومة وقدرت القيمة الجملية للمحضر باعتبار وسيلتي النقل 530 ألف دينار.

واحبطت فرقة الحرس الديواني برمادة على إثر نصب كمين وعملية مطاردة من حجز شاحنة رباعية الدفع محملة بما يناهز 12500 علبة سجائر مهربة وأجنبية المصدر وبلغت قيمة المحجوزات زهاء 69 ألف دينار .