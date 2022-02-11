عاجل: النقابات الأمنيّة تعلن تنفيذ سلسلة من التحرّكات الاحتجاجيّة .. تهدّد بالتصعيد

قرّرت الجبهة الوطنية للنقابات الأمنية التزاما منها بدورها تجاه منخرطيها وفي الدفاع عن حقوقهم المادية والاجتماعية الانطلاق في سلسلة من التحركات الاحتجاجية من خلال ارتداء الشارة الحمراء لمدة ثلاثة أيام انطلاقا من يوم السبت 12 فيفري 2022 إضافة إلى تنظيم وقفات احتجاجية أمام مقرات الولايات بكامل تراب الجمهورية وذلك يوم الثلاثاء 15 فيفري 2022 انطلاقا من الساعة 10.00.

وأكدت الجبهة في بيان لها أنه في صورة عدم تجاوب وزارة المالية مع المطالب المشروعة لمنخرطيها وإصرارها على تجاهلها، فإنها ستعلن لاحقا عن خطوات تصعيدية يتم الكشف عنها في الإبان.

ودعت الجبهة الوطنية للنقابات الأمنية في الختام كافة الأمنيين من مختلف الأسلاك والاختصاصات إلى الالتزام بفحوى هذا البيان وإنجاح سلسلة التحركات المشار إليها والالتفاف حول هياكلهم النقابية والتمسك بحقوقهم المشروعة وتفويت الفرصة على مناوئي العمل النقابي الأمني وأصحاب الأجندات الخفية الذين يستغلون الأزمات أو يفتعلونها لخلق قطيعة بين المنخرطين وهياكلهم النقابية تمهيدا للاستفراد بهم وإعادة إنتاج منظومة استبداد وظلم طالما عانى منها الأمنيون داخل المؤسسة قبل تكريس الحق النقابي الأمني.

كما دعت كافة الأمنيين إلى الالتزام بواجب الحياد واحترام مبادئ الأمن الجمهوري وعدم الانجرار وراء التجاذبات السياسية أو توظيف تحركاتهم الاحتجاجية لفائدة أي طرف كان وخارج إطارها النقابي البحت وفق ما ضبطه القانون.