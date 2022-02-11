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معطيات جديدة بخصوص حادثة اختطاف فتاة واغتصابها.. وهذه هي الرواية الأصليّة #خبر_ عاجل

2022/02/11 أهم الأخبار, المصدر, حوادث و قضايا

أكّد فؤاد الدريدي رئيس مكتب الإعلام لنقابة أعوان أمن تونس أنه لا صحّة لرواية الفتاة بخصوص اختطافها من قبل امرأة ثمّ تعرّضها للاغتصاب والحرق في أماكن مختلفة من جسدها.

وأشار الدريدي في تصريح لموزاييك أف أم أن الرواية الأصلييّة تتمثّل في تعرّض فتاة بالغة من العمر 29 عاما الى الاعتداء بالحرق في أنحاء متفرقة من جسدها نتيجة خلافات مع صديقها، ومنعها من الذهاب إلى المستشفى بغاية عدم الكشف عن إعتداءه عليها واخبار الوحدات الأمنية بذلك.

لكن وأمام تدهور حالتها الصحية اضطرت الفتاة إلى التوجّه إلى المستشفى ليطلب منها صديقها الإدعاء بالإختطاف والإغتصاب تجنّبا للملاحقة القضائية، وهدّدها بالقتل في حال الإبلاغ عنه.

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