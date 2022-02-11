حركة النهضة توجّه مراسلات الى رئاسة الجمهوريّة و وزارة الداخليّة #خبر_ عاجل

أعلنت حركة النهضة، في بلاغ اليوم الجمعة 11 فيفري 2022، أنها توجهت بمراسلات رسمية إلى كل من رئاسة الجمهورية ووزارة الداخلية ووزارة الدفاع قصد تحميلهم مسؤولياتهم القانونية في حماية راشد الغنوشي وعائلته ومناصري الحركة ومقراتها.

جاء على خلفية ماورد في الندوة الصحفية الخاصة بهيئة الدفاع عن الشهيد شكري بلعيد التي انعقدت أول أمس الأربعاء، من تحريض ضد رئيس الحزب ورئيس البرلمان راشد الغنوشي بالدعوة إلى التوجه إلى بيته في منتزه النحلي والمقر المركزي للحزب الكائن بمونبليزير، في خطاب يهدد سلامة رئيس الحزب وعائلته وكل المتواجدين بمنزله وبمقرات الحزب، وحيث أن الحركة تأخذ هذه التهديدات والدعوات إلى العنف والإقتتال بشكل جدّي.