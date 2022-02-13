الحرس الوطني: حجز مبالغ مالية تفوق 100 ألف دينار في إطار التصدي لانتشار مواقع الرهان الرياضي غير المرخصة

في إطار تصدّيها لظاهرة انتشار مواقع الرهان الرياضي غير المرخصة، تمكّنت وحدات الحرس الوطني من حجز مبالغ مالية فاقت 100 ألف دينار.

وأوضح الناطق الرسمي باسم الإدارة العامة للحرس الوطني، حسام الدين الجبابلي، على صفحته عبر موقع التواصل الاجتماعي فايسبوك، أن وحدات من الفرقة المركزية الثالثة والفرقة المركزية الرابعة بالادارة الفرعية للأبحاث بإدارة الاستعلامات والأبحاث بالعوينة، داهمت يوم 11 فيفري 2022، مقري إقامة شخص (يحمل جنسية دولة أجنبية)، بجهتي بومهل والزهراء (ولاية بنعروس) وحجزت مبلغا ماليا قدره 75.290 دينارا و210 أورو و19.060 ليرة تركية و175 درهما إماراتيا، إلى جانب 4 سيارات فخمة وساعات يدوية فخمة وهواتف جوالة وكذلك مجموعة من دفاتر صكوك وبطاقات بنكية وآلة إلكترونية لعد الأوراق النقدية.

كما أضاف المصدر أن الوحدات المذكورة تمكنت بعد استشارة النيابة العمومية، من الاحتفاظ بشخص من متساكني حي التحرير بالعاصمة، بعد أن حجزت داخل سيارته مبلغا ماليا قدره 43 ألف دينار وهاتفا جوالا.