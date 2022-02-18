قيس سعيّد يدعو لإعادة الأموال المنهوبة

دعا رئيس الجمهورية قيس سعيد من بروكسيل و خلال مشاركته في القمة الافريقية الاوروبية الى استرجاع الأموال و الثروات المنهوبة .

وقال سعيد .. ’’يتحدثون في بعض الاحيان عن القضاء وعن استقلال القضاء ولكن لماذا لا يعدون لنا اموالنا و يتسترون في كثيرا من الاحيان عن جرائم تمت ويسمحون لانفسهم بالتدخل حتى انهم كانوا يرسلون البرقيات للتهاني في الانتخابات وهم يعرفون انها مزيفة ” . .

وتابع قائلا ’’ اليوم نحن قادرون على صناعة مستقبلا للانسانية كلها وذلك بناء على المساواة الحقيقة التي تؤدي الى العدل وفق تعبيره.

وقال الرئيس في تصريح للتلفزة الوطنية ، أنه حرص في كلمته التي ألقاها في القمة الافريقية الاوروبية على الحديث على مفهوم الحوكمة والحكم الرشيد ” قائلا ’’ لم أتحدث عن العلاقات بين أوروبا وأفريقيا بالشكل التقليدي بل تحدثت عن مفهوم الحوكمة ” ، مشيرا الى أن انتشار الفساد في عدد من الدول هو نتيجة لعديد العناصر من بينها العناصر الخارجية وفق تصريحه .