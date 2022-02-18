سعيد يفجرها ويرد على منتقديه: “لن أبدأ مسيرة دكتاتور في هذا العمر”..خبر_عاجل

سامي الطاهري:”الاقتصاد التونسي هش”

تطورات جديدة في قضية سيف الدين مخلوف..

وزير الشؤون الاجتماعيّة يؤدي زيارات فجئيّة لمقرات الصناديق الاجتماعيّة

قيس سعيّد يدعو لإعادة الأموال المنهوبة

2022/02/18 أهم الأخبار, المصدر, سياسة

دعا رئيس الجمهورية قيس سعيد من بروكسيل و خلال مشاركته في القمة الافريقية الاوروبية الى استرجاع الأموال و الثروات المنهوبة .
وقال سعيد .. ’’يتحدثون في بعض الاحيان عن القضاء وعن استقلال القضاء ولكن لماذا لا يعدون لنا اموالنا و يتسترون في كثيرا من الاحيان عن جرائم تمت ويسمحون لانفسهم بالتدخل حتى انهم كانوا يرسلون البرقيات للتهاني في الانتخابات وهم يعرفون انها مزيفة ” . .
وتابع قائلا ’’ اليوم نحن قادرون على صناعة مستقبلا للانسانية كلها وذلك بناء على المساواة الحقيقة التي تؤدي الى العدل وفق تعبيره.
وقال الرئيس في تصريح للتلفزة الوطنية ، أنه حرص في كلمته التي ألقاها في القمة الافريقية الاوروبية على الحديث على مفهوم الحوكمة والحكم الرشيد ” قائلا ’’ لم أتحدث عن العلاقات بين أوروبا وأفريقيا بالشكل التقليدي بل تحدثت عن مفهوم الحوكمة ” ، مشيرا الى أن انتشار الفساد في عدد من الدول هو نتيجة لعديد العناصر من بينها العناصر الخارجية وفق تصريحه .

اترك تعليقاً

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

© 2022 IMG - جميع الحقوق محفوظة
الهاتف : (+216) 71.962.775 - 71.962.617
البريد الإلكتروني : img@planet.tn