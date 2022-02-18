عاجل: حجز كوكايين بحوزة هولندي بمطار قرطاج..والنيابة العمومية تحقّق..

عهدت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس إلى الإدارة الفرعية لمكافحة المخدرات بتونس بالبحث في واقعة جلب مسافر هولندي الجنسية لكمية من مخدر الكوكايين وتم التفطن إليها من قبل أعوان الديوانة التونسية بمطار تونس قرطاج الدولي.

وذكر مكتب الاتصال بالمحكمة ،اليوم الجمعة 18 فيفري 2022 في بلاغ، أن النيابة العمومية تلقت اليوم إعلاما صادرا عن أعوان الديوانة بمطار تونس قرطاج مفاده التفطن أثناء مراقبة المسافرين القادمين من أحد المطارات البلجيكية، إلى إخفاء أحد المسافرين من جنسية هولندية داخل ملابسه كمية من مخدر الكوكايين تزن 2.121 كلغ .

وجاء في البلاغ ايضا أن المسافر صرح خلال التحري معه بأن ” الكمية المذكورة جلبها لفائدة والده”. وذكر مكتب الاتصال في بلاغه أن الأبحاث لا تزال جارية.