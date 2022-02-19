“سيغما كونساي”-نوايا التصويت في التشريعية والرئاسية: مفاجأة هذا السياسي يعود الى القائمة..

تصدّر حزب الدستوري الحر، نوايا التصويت في الانتخابات التشريعية، حسب سبر آراء قامت به مؤسسة “سيغما كونساي” بالتعاون مع صحيفة المغرب.

وتحصل الدستور الحر على نسبة 32.6% في الشهر الحالي مقابل 34 % في جانفي الفارط، يليه مباشرة “حزب قيس سعيد” بـ30.6% من نوايا التصويت (33.0% في جانفي الفارط)، حركة النهضة بـ 10.4 % ، ثم حركة الشعب بـ 4.1 % و”حزب الصافي سعيد” في المرتبة الخامسة بـ 2.9%، “وهو ما يعكس حسب صحيفة “المغرب”، ازدواجية قطبيـة متضادة من صنف جديد، بعد أن عاشـت البلاد على قطبيات مختلفة متضادة النـداء والنهضة ثم النهضة وقلب تونس ثم الدستوري والنهضة، وتعدّ هذه المرة الأولى منذ 2011 التي تغيب فيها الحركة الإسلاموية عن الأدوار الأولى في نوايا التصويت في التشريعية”.

و عن نوايا التصويت في الانتخابات الرئاسية، حلّ قيس سعيّد أوّلا بنسبة 83.4 %، تلته عبير موسي بـ 4.6 %، ثم الصافي سعيد بـ 2 % ثم الفاضل عبد الكافي بـ 1.1 % وحلّ بالمرتبة الخامسة نبيل القروي بنسبة 1 %.