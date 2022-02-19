6.298.535 شخصا استكملوا التلاقيح ضد كورونا إلى غاية 18 فيفري الجاري

أفادت وزارة الصحة اليوم السبت في بلاغها اليومي حول تقدم الحملة الوطنية للتلقيح المضاد لكورونا أن إجمالي عدد التونسيين الذين استكملوا عملية التلقيح بلغ إلى غاية 18 فيفري الجاري 6.298.535 شخصا بعد تلقي 3223 شخصا التطعيم بذات التاريخ

وأضافت وزارة الصحة أن إجمالي عدد الذين استكملوا التلاقيح يتوزع بين 4.641.325 شخصا ممن تلقوا جرعتين من اللقاح المضاد لفيروس كورونا و 1.657.210 شخصا ممن تلقوا جرعة واحدة من لقاح جونسون آند جونسون أو من المصابين سابقا بكورونا مشيرة الى إجمالي عدد التلاقيح بلغ بذات التاريخ 12.910.304 جرعة لقاح

وجددت الوزارة بالمناسبة دعوتها كل الراغبين/ات في تلقي التلاقيح المضادة لكورونا الى المبادرة الى التسجيل على منظومة ايفاكس للتسجيل عن بعد لتلقي التلاقيح