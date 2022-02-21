من بينهم مترشّح سابق للانتخابات الرئاسيّة: تونسيّون ضمن قائمة عملاء البنك السويسري الذين تمّ تسريب بياناتهم

كشف الصحفي ومدير موقع الكتيبة وليد الماجري اليوم الاثنين 21 فيفري 2022 أنه سينشر تحقيقا على حلقات حول تورّط سياسيين تونسيين وتجمعات اقتصاديّة وأيضا عددا من الممثلين في تهريب أموال إلى سويسرا.

وأكّد الماجري في تصريح لموزاييك أف أم أن التحقيق الذي سينشره موقعه خلال الأسبوعين القادمين بالتزامن مع العشرات من وسائل الإعلام العالمية يتضمّن أسماء مترشحين للانتخابات الرئاسية الأخيرة تبيّن أنهم يمتلكون حسابات غير قانونية في بنك سويسري.

وللإشارة فانّه سيقع نشر التحقيق انطلاقا من تسريبات من أضخم بنك خاص في العالم ألا وهو بنك “كريدي سويس” حول الثروة الخفية لعملاء أغلبهم متورطون في قضايا تهريب المخدرات وغسيل الأموال والفساد وجرائم خطيرة.