تغيير في حركة الجولان لتسهيل حركة المرور في ولايتي تونس وأريانة

تم الإثنين ، فتح جزء من مشروع إنجاز محول الطريق الشعاعية X2- الطريق الوطنية رقم 9 على مستوى ولاية تونس تسهيلا لحركة المرور بالمنطقة وذلك بإذن من وزيرة التجهيز والإسكان سارة الزعفراني الزنزيري

وجرى للغرض فتح جزء من الجسر الرئيسي OA1 للقاصدين الطريق الشعاعية X2 على مستوى حي الخضراء والجسر OA6 بالنسبة إلى القادمين من الطريق السيارة A1 والعاصمة عبر Z4 والقاصدين الطريق الشعاعية X2 ( نحو المنازه وحي النصر) والجسر OA5 بالنسبة إلى القادمين من الطريق السيارة A1 والعاصمة والقاصدين العاصمة عبر Z4

وستشهد حركة الجولان وفق بلاغ صادر عن وزارة التجهيز، تغييرا بالنسبة إلى القادمين من وسط العاصمة والقاصدين حي الخضراء أو المنازه عبر شارع خير الدين باشا (الطريق الوطنية رقم 9) حيث بإمكانهم استغلال الجسر OA6 عوضا عن مواصلة السير باتجاه المفترق الدائري بمونبليزير ثم الرجوع منه والتوجه نحو الجسرOA3.

كما سيتم فتح النفق على الطريق الشعاعية X3 من مشروع انجاز محول على تقاطع الطريقين (X3 -X20) بحدائق المنزه بولاية أريانة، وسيمكن هذا النفق الذي يمتد على طول 320 متر منها 170 مترا مغطاة من تسهيل حركة المرور في الاتجاهين تونس- حدائق المنزه وحدائق – المنزه تونس إضافة إلى وصلات الربط بين الأحياء المجاورة للنفق وهي حي الرفاهة وحدائق المنزه 1 وحدائق المنزه2 والمنيهلة.

وأشارت الوزارة، إلى أن هذا النفق سيساهم في تخفيف الضغط المروري على مدينة أريانة والمناطق المتاخمة لها التي ما فتئت تشهد في السنوات الأخيرة اكتظاظا مروريا لافتا.

ودعت وزارة التجهيز والإسكان كافة مستعملي الطريق للتخفيض من السرعة وملازمة اليقظة وإتباع الإشارات المرورية، باعتبار تواصل الأشغال في بقية مكونات المشروعين بكل من ولايتي تونس وأريانة.