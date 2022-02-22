سليانة: رفع 115 مخالفة إقتصادية خلال تنفيذ 1860 عملية تفقد

رفعت فرق المراقبة الاقتصادية التابعة للادارة الجهوية للتجارة بولاية سليانة، 115 مخالفة إقتصادية خلال القيام ب1860 عملية تفقد وذلك منذ بداية شهر فيفري وإلى غاية يوم أمس الإثنين، وفق ما ذكره المدير الجهوي للتجارة قيس اليزيدي

وأضاف اليزيدي في تصريح ل(وات) أن المخالفات تتوزع بين 48 مخالفة بالمواد الغذائية، و15 مخالفة بالخضر والغلال ومخالفات أخرى مختلفة، لافتا إلى أنه تم حجز 35،368 طنا من الشعير و100 علبة تبغ و142 لترا من الزيت و100 كغ من مادة السكر

وعلى مستوى التزويد، أوضح اليزيدي أن الفترة المذكورة تميزت بوفرة المنتوج في جميع المواد من خضر وغلال ولحوم ومواد إستهلاكية، مع تسجيل انفراج في التزويد بمادة السميد، حيث تم خلال شهر فيفري ضخ 1466 طنا موزعة على جل المعتمديات

واشار إلى أن مصالح الإدارة الجهوية للتجارة بصدد التنسيق مع المطاحن وتجار الجملة للمواد الغذائية لتمكين الجهة من كميات يومية من السميد حسب حاجة المعتمدية فضلا عن متابعة وضعية المخزون من مادة الفرينة المدعمة لدى المخابز