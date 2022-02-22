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بن عروس : تسجيل حالتي وفاة و74 إصابة جديدة بفيروس كورونا

2022/02/22 أخبار, المصدر مع وات, تونس, مجتمع

تلقّت إدارة الصحة الوقائية بالإدارة الجهوية للصحّة في بن عروس إشعارا بـحالتي وفاة جديدتين بسبب فيروس كورونا ليرتفع إجمالي عدد الوفيات إلى 1182 حالة وفاة منذ بداية الجائحة .

وسجلت الجهة وفق ما ذكره اليوم مدير الصحة الوقائية ببن عروس ، الدكتور فتحي اللطيف 74 إصابة جديدة ، بعد أن أجرت الوحدات الصحية المعنية برفع العيّنات 269 تحليلا أول أمس الأحد ، ليرتفع إجمالي عدد الإصابات المسجلة منذ بداية الجائحة إلى 48476 إصابة مؤكدة .

ووفقا لمعطيات هذا التحيين انخفض عدد الحالات النشيطة إلى 806 حالة واستقرت النسبة العامة للتحاليل الايجابية في حدود 27 فاصل 5 بالمائة ، وعدد المقيمين في أسرّة الاوكسيجين بالمستشفى الجهوي في حدود 12 مقيما .

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