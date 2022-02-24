الاطاحة بمنحرف خطير مفتّش عنه منذ 2011

تمكّن أعوان الادارة الفرعية لمكافحة الاجرام بالحرس الوطني ببن عروس اثر كمين محكم بمحطة الاستخلاص بهرقلة من الاطاحة بمنحرف خطير جدا متحصن بالفرار منذ سنة 2011 .

كما صدرت في حق هذا المنحرف البالغ من العمر 32 سنة عشرات مناشير التفتيش بالاضافة الى نشر عدة تتبعات قضائية ضده من أجل تزعم عدة عصابات تورطت في تنفيذ وارتكاب عمليات اجرامية خطيرة بالعاصمة وأحوازها وولايات تونس الكبرى.

وقد تبيّن أن هذا المنحرف قد تورط صحبة العصابات التي تزعمها في ارتكاب عدد كبير جدا من عمليات السطو على فضاءات تجارية ومحلات مختلفة الأنشطة وشقق سكنية، بالاضافة الى افتكاك سيارات من أصحابها وترويج المخدرات وعدة عمليات اجرامية أخرى.